شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق أحمر في تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز قبل موقعة ربع النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فريق الكرة بالنادي الأهلي في مواجهة أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان الطرفان قد تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أخر نسختين.

ونستعرض من خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز.

الأهلي واجه صن داونز خلال 8 مباريات جميعهم بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على صن داونز 4 مرات، بينما حقق بطل جنوب أفريقيا فوزاً وحيداً على حساب نظيره المصري.

وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بين الأهلي وصن داونز جميعهم بجنوب أفريقيا، بينما نجح الفريق الأحمر في الفوز بالمباريات الأربعة التي أقيمت في مصر.

نسخة 2001: تقابل الفريقان في النهائي، تعادلا في جنوب أفريقيا 1/1، وفاز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة وحقق القب.

نسخة 2007: دور الـ 16 تعادل خلاله الأهلي في جنوب أفريقيا 1/1 وفاز في القاهرة بهدفين نظيفين.

نسخة 2018- 2019: ربع نهائي تلك النسخة شهد على خسارة قاسية للأهلي في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة وفوز في القاهرة بهدف في الاياب.

نسخة 2019-2020: في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال فاز الأهلي في مصر بهدفين نظيفين وتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1.