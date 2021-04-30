مانشستر يونايتد يفترس روما بسداسية ويضع قدماً في النهائي

لندن - (أ ف ب)

اكتسح مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه روما ممثل إيطاليا الوحيد المتبقي على الساحة القارية 6-2، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وبات قاب قوسين من فكّ عقدته مع النروجي أولي غونار سولشاير وبلوغ المباراة النهائية.

وسجل أهداف يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديش (9، 71 من ركلة جزاء)، الأوروغوياني إدينسون كافاني (48، 64)، الفرنسي بول بوغبا (75)، ومايسون غرينوود (86)، فيما سجل هدفي روما لورنتسو بيليغريني (15 من ركلة جزاء)، والبوسني إدين دجيكو (34).

وبهذا الفوز، بات أمام سولشاير مباراة الإياب فقط، في مسعاه إلى فك عقدته مع الدور نصف النهائي، الذي انتهى فيه مشواره أربع مرات سابقة في كل المسابقات منذ توليه الإشراف على الفريق.

وتوقف مشوار «الشياطين الحمر» عند دور الأربعة مرتين في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومرة في كل من «يوروبا ليغ» وكأس إنجلترا.

وأعادت مباراة اليوم إلى الأذهان، في مواجهة تعيد دوماً إلى الأذهان الانتصار الكاسح الذي حققه يونايتد على نادي العاصمة الإيطالية 7-1 عام 2007 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما خسر الفريق الإنجليزي ذهاباً 1-2.

لكن وخلافاً ليونايتد الضامن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل نتيجة مركزه الثاني في الدوري الممتاز، يعول روما كثيراً على الفوز بلقب «يوروبا ليغ» من أجل أن يكون بين أندية النخبة الموسم المقبل لأنه يحتل حالياً المركز السابع في الدوري الإيطالي. لكن رياح المباراة جاءت عكس ما تشتهي السفن الإيطالية.

ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما تلاعب بوغبا بدفاعات روما قبل أن يمرر الكرة إلى كافاني على حدود منطقة الجزاء، والذي مررها بدوره إلى فيرنانديش الذي انفرد بالحارس ولعبها ساقطة في الشباك. أتى رد روما سريعاً من ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد لمسة يد على بوغبا، نفذها بيليغريني بنجاح (15).

وأضاف روما الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما مرر الأرميني هنريخ مخيتاريان الكرة إلى بيليغريني الخالي من الرقابة، فلعبها الأخير عرضية أرضية تابعها دجيكو مباشرة في الشباك. وهذا هو الهدف السادس لدجيكو في مبارياته الخمس الأخيرة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، والخامس في آخر ثلاث مباريات على الملعب نفسه.

وتمكن يونايتد من معادلة النتيجة في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، من هجمة سريعة مرر من خلالها فيرنانديش الكرة إلى كافاني الذي سدد مباشرة في الشباك. وأضاف فريق «الشياطين الحمر» الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعدما تابع كافاني كرة مرتدة من الحارس.

وتحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 69، نفذها فيرنانديش بنجاح (71).

وتواصل مهرجان الأهداف بإضافة يونايتد الهدف الخامس بعدما ارتقى بوغبا لعرضية فيرنانديش ولعب رأسية متقنة في الشباك (75).

ووقع البديل غرينوود على الهدف السادس، بعدما تسلم بينية من كافاني وانفرد بالحارس ليسكن الكرة في الشباك (86).