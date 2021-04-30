أرسنال يبقي على آماله في بلوغ نهائي يوروبا ليج رغم خسارته

مدريد - (أ ف ب)

أبقى أرسنال الإنجليزي على آماله قائمة بالتأهل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم برغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني 1-2 الخميس، وذلك بأفضلية تسجيله هدفاً خارج ملعبه في ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية.

تقدم فياريال بهدفين في الدقائق الـ29 الأولى سجلهما مانويل تريغيروس (5) وراوول ألبيول (29)، فيما قلص أرسنال الفارق في الشوط الثاني عبر العاجي نيكولا بيبي (73 من ركلة جزاء).

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم لاعب أرسنال دانيال سيبايوس في الدقيقة 57، قبل أن يطرد لاعب فياريال الفرنسي إتيان كابو في الدقيقة 80. ويلتقي الناديان في مباراة الإياب على ملعب الإمارات في السادس من مايو/ أيار المقبل.

ويأمل مدرب فياريال أوناي إيمري أن يتابع تألقه في المسابقة التي أثبت تخصصه فيها بفوزه باللقب ثلاث مرات توالياً مع إشبيلية، عبر قيادة نادي «الغواصات الصفراء» للنهائي بعدما أسقط فريقه السابق أرسنال الساعي إلى التتويج لخوص غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإنقاذ موسمه حيث يحتل المركز العاشر في الدوري.