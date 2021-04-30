قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز في ربع النهائي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت مراسم قرعة دور الثمانية لمسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية للعام الحالى 2021، قبل قليل، فى مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، بعد انتهاء دور المجموعات للبطولتين.

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

كان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وتصدرت أندية سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي التصنيف الأول في القرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها، بينما تم وضع أندية الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.



وستقام مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

في حين ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.



يذكر أن عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا اكتمل بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة والتي ضمت 8 فرق من 6 دول مختلفة وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائري.



وتأهلت لدور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا 8 فريق هى: (سيمبا والأهلى وصن داونز وشباب بلوزداد، والوداد وكايزر تشيفز، والترجى ومولودية الجزائر).



ويمكن متابعة القرعة مباشرة على منصات الاتحاد الأفريقي على يوتيوب، كما سيتم بث القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

وتأهلت لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 فرق، هي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، الترجي الرياضي التونسي كمتصدرين، فيما تأهلت أندية الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر في الوصافة.

ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع النهائي، لكن يمكن لفريقين من نفس البلد أن يتواجها معا.

المتأهلون لربع نهائي دوري الأبطال هم:

- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974

- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016

- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية

- الوداد (المغرب) - البطل مرتين، آخر مرة في 2017

- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي