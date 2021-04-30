قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والأهلي ينتظر.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت مراسم قرعة دور الثمانية لمسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية للعام الحالى 2021، قبل قليل، فى مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، بعد انتهاء دور المجموعات للبطولتين.

وتأهلت لدور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا 8 فريق هى: (سيمبا والأهلى وصن داونز وشباب بلوزداد، والوداد وكايزر تشيفز، والترجى ومولودية الجزائر).

ومن المنتظر أن يواجه الأهلى، الذى احتل وصافة المجموعة الأولى، فى الدور ربع النهائى، أحد فرق: الترجى أو صن داونز أو الوداد، وستقام مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب فى أحد ملاعب الفرق الثلاثة.

ويمكن متابعة القرعة مباشرة على منصات الاتحاد الأفريقي على يوتيوب، كما سيتم بث القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

وتأهلت لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 فرق، هي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، الترجي الرياضي التونسي كمتصدرين، فيما تأهلت أندية الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر في الوصافة.

ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع النهائي، لكن يمكن لفريقين من نفس البلد أن يتواجها معا.

المتأهلون لربع نهائي دوري الأبطال هم:

- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974

- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016

- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية

- الوداد (المغرب) - البطل مرتين، آخر مرة في 2017

- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي