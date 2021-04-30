حازم إمام: أخطاء الدفاع "الساذجة" أضاعت فوزا مستحقا من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق: إن أخطاء الدافع الساذجة وتغييرات باتريس كارتيرون الخاطئة من أسباب ضياع فوز مستحق من نادي الزمالك أمام المقاولون العرب.

وأضاف "إمام" خلال تحليل اللقاء ببرنامج "إستاد مصر" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" أن الزمالك كان يستحق نقاط المباراة الثلاثة لأنه سيطر على دقائق المباراة، وكان الأكثر خطورة على مرمى المقاولون العرب.

وأشار إلى أن لاعب نادي الزمالك يفتقد التركيز في كل دقائق المباراة وهو ما يتسبب في استقباله الأهداف، موضحا أن كارتيرون كان عليه بعد إحراز الفارق غلق منطقة منتصف الملعب أمام هجمات المقاولون العرب.

وأهدر لاعب الزمالك "شيكابالا" هدفًا مؤكدًا للزمالك في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع ليضيع على الزمالك ثلاث نقاط في مشواره بالدوري العام.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.