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مباراة مجنونة.. الاتحاد بطلاً لكأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي 78-76

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بطولة لكأس مصر للمرة  13 فى تاريخه ، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي  بنتيجة 78-76 فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي المسابقة .

وانتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بفارق أربع نقاط بنتيجة 32-28 .

وتفوق الاتحاد السكندري فى الربع الأول من الشوط الأول على الأهلي بنتيجة 18-16، قبل أن يزيد الفارق لأربع نقاط لصالح الاتحاد السكندري مع نهاية الربع الثاني وأحداث الشوط الأول 32-28.

وأنهى الأهلي الربع الثالث مع بداية الشوط الثاني  متفوقا على الاتحاد السكندري بنتيجة 49-48، قبل أن ينهي الاتحاد المبارة بفارق نقطتين78-76

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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