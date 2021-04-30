مباراة مجنونة.. الاتحاد بطلاً لكأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي 78-76

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بطولة لكأس مصر للمرة 13 فى تاريخه ، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 78-76 فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي المسابقة .

وانتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بفارق أربع نقاط بنتيجة 32-28 .

وتفوق الاتحاد السكندري فى الربع الأول من الشوط الأول على الأهلي بنتيجة 18-16، قبل أن يزيد الفارق لأربع نقاط لصالح الاتحاد السكندري مع نهاية الربع الثاني وأحداث الشوط الأول 32-28.

وأنهى الأهلي الربع الثالث مع بداية الشوط الثاني متفوقا على الاتحاد السكندري بنتيجة 49-48، قبل أن ينهي الاتحاد المبارة بفارق نقطتين78-76