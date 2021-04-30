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محمد صلاح يحكي تفاصيل رحلة الكفاح: "كنت بجيب طبق كشري بجنيه وأملاه دقة وشطة علشان أشبع"

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الشارقة - اميمة ياسر -  

تحدث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف فريق الإنجليزي، عن الصعوبات التي واجهته أثناء بداياته مع كرة القدم في عمرٍ صغيرٍ.

وقال صلاح في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت بأخد من أبويا مصروف 20 جنيه يوميًا، وبصرف 19 جنيه في المواصلات".

وتابع: "الجنيه المُتبقي من الـ20، كنت بجيب بيه طبق كشري صغير، وأملاه شطة ودقة علشان أشبع".

وشارك صلاح هذا الموسم في 32 مباراة مع فريق ليفربول بمسابقة الممتاز "بريميرليج"، وسجل خلالهم 20 هدفًا، وصنع 3 آخرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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