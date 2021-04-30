شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: لاعبو الزمالك ليس لديهم انتماء وسنعاقب جنش وأبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الزمالك ، لاعبى فريقه بعقوبات مغلظة بعد التعادل مع المقاولون العرب وخسارة نقطتين في صراع الدوري ،وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:" المرة دى مش هتعدى ، لازم يكون في وقفة وعقاب وقرارات قوية ، لان صبرنا نفذ ، وعملنا كل حاجة للفريق دون فائدة".

ويضيف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"سفرنا الفريق بطائرات خاصة وأحضرنا أفضل الملابس وكل شوية نسمع عن خلافات ومشاكل".

وأكمل إبراهيم عبد الله :" لاعبو الزمالك غير منتمين للكيان ولايشعرون بألام الجمهور ، وفى ناس بتخرب في الفريق".

وكشف إبراهيم عبد الله أن أبناء القلعة البيضاء هما سبب الوقيعة بين كارتيرون وأسامة نبيه قائلا:" ولاد النادى بيحاولوا يخربوا الفريق ، فلقد حاولوا الوقيعة بين كارتيرون وأسامة نبيه وقالوا للمدرب الفرنسي أن أسامة نبيه بيقول أن هو اللى بيحط التشكيل بتاع المباريات".

ويضيف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"بعض الناس اللى بتسعى لتدمير الفريق خدنا قرار صارم بمنعهم من دخول الزمالك".

وأكمل إبراهيم عبد الله :" لن نقبل أن يظل النادى مسرحاً للاحداث الخارجة عن النص ولن نسمح للأًصوات الهدامة بزعزعة استقرار الزمالك".

وأكد إبراهيم عبد الله أن الثنائى محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسا مرمى الفريق الأبيض تنتظرهم عقوبات في الساعات المقبلة قائلا:" مينفعش حارس مرمى يشمت في مرض زميله ولاينفع نشوف تراشق بالالفاظ والعبارات الغامضة بين حراس الزمالك".

ويضيف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"هناك عقوبات وقرارات ستصدر من إدارة الزمالك ضد جنش وأبو جبل بسبب أزماتهم الأخيرة".

وأكمل إبراهيم عبد الله :"ومينفعش بردو لاعب كرة يد كان بيلعب في الزمالك ورجع الاهلى بعد ماخد كل مستحقاته المقدرة بثلاثة مليون جنيه وخان الزمالك ".

وتابع عضو لجنة الزمالك :" حزين لما يحدث في الزمالك ، نحن نحارب للحفاظ على الكيان ، تسلمنا النادى في أسوأ ظروف ، وفرنا مبالغ لتسديد المستحقات المتأخرة ، والناس تستغل السوشيال للمتاجرة بالزمالك للحصول على أكبر مكاسب مادية".

وأكد إبراهيم عبد الله أن حارسه محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بل طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى قائلا:"محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده بل ارسل يطلب استعجال صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادى لمروره بظروف شخصية وهو أمر حقيقى فهو لديه أزمة أعلمها جيداً".

ويضيف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"مفيش صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بشأن تراوى وفرجانى ساسى ، ومفيش اى كلام في الوقت الحالي بالقلعة البيضاء عن الصفقات ، ولكن موسم وكلاء اللاعبين بدأ".

وأكمل إبراهيم عبد الله :"أحمد مجاهد لم يخطر الزمالك بتخفيف أو ألغاء عقوبة إمام عاشور مثلما يتردد ، وليس لدينا أزمة مع الاهلى في كرة اليد بشأن اللاعب إبراهيم المصرى فلقد خاض القمة وهو سلبى كورونا والزمالك يفوز بالبطولات بالعرق وليس بالاحتجاج على مشاركة لاعب".

وعن مصطفى محمد علق إبراهيم عبد الله:" جالطة سراى التركى لم يفتح معنا مفاوضات تحويل اعارة مصطفى محمد لبيع نهائي حتى الان".

وعن شكوى الترجى والمولودية بدوري الابطال قال عضو الزمالك :" الكاف لم يخطرنا بأى جديد في شكوى الزمالك ضد الناديين حتى الان".

وعن مباراة القمة علق إبراهيم عبد الله :" المباراة في موعدها 10 مايو ولن تؤجل تحت أي ظرف من الظروف".

وعن المستحقات المادية علق عضو لجنة الزمالك :" نجحنا في تسديد 70 % من المتأخرات التي على القلعة البيضاء ".

وتابع :" تركنا حرية توقيع العقوبات على الجهاز الفني للزمالك حتى لانتخذ العقوبات كلجنة ويقال اننا نتدخل في عمل الجهاز الفني ولكنهم لم يتخذوا العقوبات فقررنا نحن التدخل وفى الاخر هيقولوا علينا اننا غاويين شهرة بس لازم كل واحد يلبس فانلة الزمالك يقدرها ".