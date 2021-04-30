شكرا لقرائتكم خبر عن الايجيبشن ليج يمنح قبلة الحياة لـ 3 مدربين بعد الابتعاد عن الأضواء والشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بعيد عادوا إلى الدوري المصري لبدء رحلة الإبداع والامتاع مع فريق الايجيبشن ليج، بعد غياب طويل عن الأضواء والشهرة، سواء للعمل في الدرجة الثانية أو الاتجاه إلى التحليل الفني عبر القنوات والإذاعات المختلفة، حيث عاد من جديد ضياء السيد ومحمد عبد العظيم "عظيمة" وعلاء عبد العال لتولي تدريب فرق الدوري المصري.

ويبدأ اليوم، ضياء السيد المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا أولى مهامه في الدوري المصري، بعدما ابتعد لفترة ليست قصيرة عن مجال التدريب، ليتولى الإدارة الفنية لواحد من الفرق المميزة بالدوري ويصطدم في المباراة الأولى بالبنك الأهلي.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

تولى محمد عبد العظيم والملقب بـ "عظيمة"، تدريب فريق مصر المقاصة في مارس الماضي خلفاً لإيهاب جلال مدرب الفريق الفيومي السابق، والذي رحل لتولي الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، ونجح عظيمة في خوض 3 مباريات بنتائج مقبولة مع المقاصة منذ توليه المسئولية، حيث تعادل أمام سموحة ثم بيراميدز بنفس النتيجة 1/1بالدوري العام، قبل أن يفوز على سيراميكا في دور الـ 16 بكأس مصر بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويحتل المقاصة تحت قيادة عظيمة، المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، حصدها أبناء الفيوم من 7 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.

أما علاء عبد العال فجاء من دوري القسم الثاني ليتولى تدريب أسوان في ظروف صعبة، بعد 4 هزائم متتالية في بداية الموسم، ليحقق مع زهرة الجنوب نتائج متميزة وينتشل اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي كانوا عليها بسبب الهزائم المتتالية، وكانت أبرز مفاجآت عبد العال مع أسوان، هي التعادل سلبياً مع الزمالك، والفوز على الاتحاد السكندري في عقر داره وكذلك الفوز على إنبي ومؤخراً الفوز على الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتحت قيادة علاء عبد العال يحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم.