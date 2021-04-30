شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى و صن داونز فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن أوقعت القرعة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقى، بالقرعة التى اقيمت بمقر الكاف بالقاهرة .

موعد مباراة الاهلى و صن داونز

و حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحد يومى 14 أو 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

كيف صعد الاهلى لربع نهائى أفريقيا

استطاع الأهلى أن يحصل على بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات .

الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى الابطال

نجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية من البطولة الافريقية ، وهى كالتالى .. سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية) ، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة) ، بالاضافة إلى الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).