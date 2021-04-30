7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 30 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مواعيد القيد وكورونا يساندان الزمالك فى أزمة التجديد لفرجانى ساسى، وبتروجت يترقب مصير الأهلي وبيراميدز بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر.

مواعيد القيد وكورونا يساندان الزمالك فى أزمة التجديد لفرجانى ساسى

أصبح فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى ورطة إدارية بعد التأكد من عدم إمكانية رحيله عن ناديه، حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر، ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

الإسماعيلى يتدرب قبل الإفطار ويتوجه للقاهرة استعداداً للإنتاج الحربى

قرر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى أن يتدرب فريقه فى الخامسة مساء اليوم الجمعة على أن يتوجه الفريق فى تمام السابعة والنصف للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد الأهلى والسلام لحساب منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى، ويعود إيهاب جلال لقيادة مران فريقه الليلة بعد غيابه عن تدريبات الأمس بسبب مرض ابنته.

النحاس يمنح لاعبى المقاولون راحة بعد نقطة الزمالك

منح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، فى مباراة الأمس التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

محمد عواد يقترب من دخول قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعد جلسة كارتيرون

اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من التواجد في قائمة مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بالدوري المصري الممتاز، بعد غيابه عن قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

اختبار طبي يحدد عودة مصير الونش من قائمة الزمالك أمام بيراميدز

يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد إمكانية ، مشاركته في مواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.

اتحاد الكرة: الدورى سيستمر إلى ديسمبر المقبل إذا لم ينته 30 سبتمبر

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن انتهاء مسابقة الدورى العام يوم 30 سبتمبر المقبل أمر ضرورى ولا رجعة فيه لأنه إذا لم تنته المسابقة فى هذا الموعد ستمتد حتى ديسمبر المقبل.

بتروجت يترقب مصير الأهلي وبيراميدز بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر

فجر فريق بتروجت والذي يلعب بالدرجة الثانية بدوري المظاليم، مفاجأة مدوية، بعد تأهله إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، عقب فوزه الأخير على فريق وادي دجلة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس بربع نهائي المسابقة وانتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليقصي ثاني فرق الدوري الممتاز من مسابقة الكأس بعدما أقصى المقاولون العرب من قبل.