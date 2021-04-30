شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري عن مباراة الأهلي وصن داونز: " تار بايت وموسيماني كلمة السر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن النادي الأهلي قادر على تخطي فريق صن داونز في مباراة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت قرعة دور الثمانية، الأهلي وصن داونز في مواجهة بعضهما البعض للنسخة الثالثة على التوالي في تاريخ المسابقة.

وقال العشري في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مباراة الأهلي وصن داونز ستكون ذات طابع خاص ولها أهميه خاصه عند موسيماني وسيكون له دور كبير في حسمها، وأعتقد أن الاهلي قادر على الفوز وتخطي الفريق الجنوب أفريقي.

أضاف العشري: هذه المباراة تعتبر مباراة ثأرية بين الفريقين، خاصة وأن الأهلي سبق وودع البطولة على يد صن داونز قبل أن يقصيه في النسخة الماضية من دور الثمانية أيضاً، هي مباراة "تار بايت" وخاصة مع موسيماني وأتمنى الفوز للأهلي.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

كما أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع مولودية الجزائر مع الوداد المغربى، ويلتقى شباب بلوزداد الجزائرى مع الترجى التونسى بينما يواجه سيمبا التنزانى مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.