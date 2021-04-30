شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تجديد تعاقد أجاي ومعلول يؤجل مفاوضات التمديد لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون أدوارد وكيل أعمال النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلى أن اللاعب يملك عروض أوربية ولكن القلعة الحمراء بدأت فتح ملف التفاوض مع اللاعب لتمديد تعاقده، وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"اجاى يملك عروض أوروبية كثيرة بعد تألقه مع الاهلى ولكن لم نفكر في أياً منها حتى الان".

ويضيف وكيل أعمال اجاى :"الأهلى بدأ فتح ملف تمديد تعاقد اللاعب وسوف نعلن كافة التفاصيل قريباً".

وأكمل جون أدوارد :" خلال 15 يوماً سيعود جونيور أجاى للجرى في الملعب تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للأهلى".

وأكد جون أدوارد وكيل أعمال التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى ، أن معلول مرتبط بالاهلى وجمهوره ارتباط كبير ولم يتحدث في الرحيل أو البقاء بالوقت الحالي قائلا:" عقد معلول ينتهى مع الاهلى نهاية الموسم المقبل ، وفى نهاية الموسم الحالي سوف نجلس مع مسئولو القلعة الحمراء لحسم ملف تمديد تعاقد معلول مع الاهلى".

وأكمل جون أدوارد :" 20 يوماً تفصل على معلول عن العودة للملاعب والانخراط في التدريبات الجماعية للأهلى بعد انهاء البرنامج التأهيلى بنجاح".

وأكد جون أدوارد وكيل أعمال كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى أن اللاعب لم يوقع لأى نادى في الوقت الحالي ورغبته الوحيدة اللعب للأهلى قائلا :" كريم فؤاد مرتبط بتعاقد مع النجوم ومعار لانبى وفى حالة عدم تفعيل بند الشراء في عقد اعارته مع انبى سوف يعود للنجوم ، واللاعب لم يوقع لأى نادى أخر حتى الان ، انبى له الحق في شراؤه بحد أقصى شهر"

وأضاف وكيل أعمال كريم فؤاد:" كريم فؤاد يرغب في اللعب للأهلى وهو واضح في هذه المسألة وضوح كبير ، يرفض الانتقال لاى نادى أخر بخلاف القلعة الحمراء".

وأكد جون أدوارد وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة الحمراء عن قناعة تامة ،قائلا :"محمد شريف جدد تعاقده ثلاثة مواسم مع الاهلى منذ فترة قليلة وعن قناعة تامة لان شريف لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة الحمراء لتحقيق أهدافه مع النادى".

ويضيف جون ادوارد :" لو شريف لديه رغبة في الرحيل عن الاهلى كان سيرفض تمديد تعاقده ليقرر مصيره بأريحية كاملة".

وأكمل:" محمد شريف لن يرحل عن الاهلى إلا إذا وصله عرض كبير يليق بالقلعة الحمراء وفى نهاية الموسم".