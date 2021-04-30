شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. غادة أمير لاعبة الطائرة تقدم طريقة عمل باستا الفريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

غادة أمير لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك تقدم طريقة عمل باستا الفريدو فى الوصفة التالية:

المقادير

عبوة (فتوشيني مسلوقة ومصفاة)

ثوم مهروس

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

مشروم : 2 كوب (طازج ومقطع شرائح)

ربع كوب جبن بارميزان

كريمة : 500 مل

طريقة التحضير

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة.

إضافة المشروم والثوم مع التقليب لمدة 5 دقائق حتى تذبل المقادير.

أضافة الملح والفلفل الأبيض والكريمة واتركي المزيج حتى تبدأ الكريمة بالغليان وتتكاثف.

إضافة الجبن البارميزان مع رفع القدر عن النار و التقليب .

وضع الباستا في طبق التقديم مع توزيع الصوص .