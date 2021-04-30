شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الكأس..استقالة أشرف توفيق مدرب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة ، بالنادى الاهلى باستقالته من منصبه ، فى ظل تراجع النتائح فى الفترة الاخيرة وخسارة عدة بطولات، اخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى أمس، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية .

ويدرس مجلس الإدارة الاستقالة التى تقدم بها توفيق، خاصة وأن الفريق أمامه المنافسة فى دورى السوبر، والتى تأهل لها بجانب الزمالك و الجزيرة و الاتحاد ، الا ان الاتجاه الاقرب هو قبول الاستقالة ، والاستعانة بمدرب أخر على أن يكون اجنبيا ، حتى يضمن الفريق التتويج بالبطولة بعد فقد أكثر من بطولة

و خسر الأهلى بطولة كأس مصر و دورى السوبر الموسم الماضى امام الاتحاد السكندرى ، وأمس كأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر ، و الفوز بها، يلتقى مع الاتحاد فى كأس السوبر ، و الى فقده الاهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.

وتردد فى الفترة الاخيرة دخول مسئولى الاهلى فى مفاوضات مع اوجستى بوش مدرب فريق كرة سلة الزمالك ، و الذى استطاع أن ينتشل الفريق، و ينافس به فى البطولات ، بعد أن كان فى قاع ترتيب فرق الدورى، و خروجه من المنافسة على الكأس، الا أن المفاوضات توقفت فى ظل تركيز المدرب الإسبانى مع الفريق الابيض ، خاصة وأنه يشارك فى البطولة الأفريقية مايو المقبل.