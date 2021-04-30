اخبار الرياضه

بعد خسارة الكأس..استقالة أشرف توفيق مدرب سلة الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الكأس..استقالة أشرف توفيق مدرب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة ، بالنادى الاهلى  باستقالته من منصبه ، فى ظل تراجع النتائح فى الفترة الاخيرة وخسارة عدة بطولات، اخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى أمس، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية .

ويدرس مجلس الإدارة الاستقالة التى تقدم بها توفيق، خاصة وأن الفريق أمامه المنافسة فى دورى السوبر، والتى تأهل لها بجانب الزمالك و الجزيرة و الاتحاد ، الا ان الاتجاه الاقرب هو قبول الاستقالة ، والاستعانة بمدرب أخر على أن يكون اجنبيا ، حتى يضمن الفريق التتويج بالبطولة بعد فقد أكثر من بطولة 

و خسر الأهلى بطولة كأس مصر و دورى السوبر الموسم الماضى امام الاتحاد السكندرى ، وأمس كأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر ، و الفوز بها، يلتقى مع الاتحاد فى كأس السوبر ، و الى فقده الاهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.

وتردد فى الفترة الاخيرة دخول مسئولى الاهلى  فى مفاوضات مع اوجستى بوش مدرب فريق كرة سلة الزمالك ، و الذى استطاع أن ينتشل الفريق، و ينافس به فى البطولات ، بعد أن كان فى قاع ترتيب فرق الدورى، و خروجه من المنافسة على الكأس، الا أن المفاوضات توقفت فى ظل تركيز المدرب الإسبانى مع الفريق الابيض ، خاصة وأنه يشارك فى البطولة الأفريقية مايو المقبل.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا