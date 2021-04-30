شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال..صدام متوقع مع الترجي ولقاء مرتقب أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

كما أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع مولودية الجزائر مع الوداد المغربى، ويلتقى شباب بلوزداد الجزائرى مع الترجى التونسى بينما يواجه سيمبا التنزانى مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

في حالة تأهل الأهلي لنصف النهائي

من المرتقب أن يلتقي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة تغلبه على صن داونز، مع الفائز من فريقي الترجي وشباب بلوزداد.

الطرف الثاني في نصف النهائي

ستجمع المباراة الثانية في نصف نهائي دوري الأبطال بين الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد المغربى ، مع الفائز من مباراة، سيمبا التنزانى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

مباراة نهائي دوري الأبطال

إذا نجح النادي الأهلي في تخطي ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيضرب موعداً في المباراة النهائية مع المتأهل من إحدى أربعة فرق وهي: "سيمبا التنزاني أوكايزر تشيفيز"، أو "مولودية الجزائر أو الوداد المغربي".