شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله : الزمالك ابدى اهتمامه بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والاهلى السابق ، أن الزمالك ابدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربى ،وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"عقد ازارو ممتد مع الاتفاق السعودى يمتد لموسمين قادمين ، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى ، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".

ويضيف وكيل أزارو :"صعب يلعب ازارو لنادى أخر في مصر بخلاف الاهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".

وأكمل جون ادوارد :"الزمالك ابدى إهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالاهلى ، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".