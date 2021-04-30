شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله : الزمالك ابدى اهتمامه بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد جون أدوارد وكيل أعمال المغربى وليد ازارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالي والاهلى السابق ، أن الزمالك ابدى اهتماماً بالتعاقد مع الأسد المغربى ،وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"عقد ازارو ممتد مع الاتفاق السعودى يمتد لموسمين قادمين ، ويؤدى بصورة طيبة مع النادى السعودى ، وطبيعى يجد اهتمام من الأندية المصرية لتجربته المتألقة في الدوري المصرى".
ويضيف وكيل أزارو :"صعب يلعب ازارو لنادى أخر في مصر بخلاف الاهلى الذى يرتبط بعلاقة قوية مع جمهوره ومسئوليه ولاعبيه".
وأكمل جون ادوارد :"الزمالك ابدى إهتمام بضم وليد ازارو ولكن اللاعب مرتبط بالاهلى ، والفترة الحالية ليست فترة انتقالات بين الأندية".
يملك وليد أزارو دراية كبيرة بالدورى المصرى ما يعزز فرص انتقاله للزمالك، وتعاقد الأهلى مع أزارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.
كما يملك وليد أزارو سجلا تهديفيا رائعا مع الأهلى يزيد من فرص لعبه للزمالك، فلقد تمكن أزارو من تسجيل 18 هدفًا احتل بهم صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.