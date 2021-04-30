شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلى والترجى التونسى فى نصف نهائى دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة محتملة بين الأهلى والترجى التونسى فى الدور نصف النهائى لدوري الابطال الافريقى ، ويواجه الاهلى نظيره صن داونز بطل جنوب افريقيا فى دور الثمانية الافريقى خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة فيما يواجه الترجي و شباب بلوزداد الجزائرى ولافائز منهم سيواجه الفائز من الاهلى و صن داونز .

كان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وستقام مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 و 16 مايو المقبل ، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

في حين ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.

يذكر أن عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا اكتمل بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة والتي ضمت 8 فرق من 6 دول مختلفة وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائري.