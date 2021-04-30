شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مباريات جمعت الأهلى وصن دوانز قبل المواجهة التاسعة بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

كان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سبق والتقى الأهلى صن داونز فى 8 مباريات، جميعها فى دورى أبطال أفريقيا، وكان الفوز حليف الأهلى فى 4 مواجهات، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، فيما فاز صن داونز فى مباراة واحدة لكنها كانت الهزيمة الأثقل للأهلى وللأندية المصرية فى أفريقيا، عندما خسر الفريق الأحمر أمام بطل جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة فى جوهانسبرج النسخة الماضية بدورى الأبطال.

ونجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية، وهى سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية)، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة)، الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).

وحدد الاتحاد الإفريقي موعد مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر، بينما ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو،أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.