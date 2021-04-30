شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجونة الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلي مباراة الفريق أمام الجونة الليلة من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والمُضي قدماً نحو إعتلاء بطولة الدوري خاصة بعد تعادل الزمالك أمس، الخميس، مع المقاولون العرب في الدوري..في التقرير التالي سوف نلقي الضوء على أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والجونة:

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلي والجونة الليلة؟

ج: المباراة تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

س: ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ج: قناة أون تايم سبورت تنقل مباراة الاهلي والجونة على الهواء مباشرة

س: ما هو ترتيب الأهلي والجونة في جدول الدوري؟

ج: الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة ، أما الجونة فيحتل المركز التاسع بـ24 نقطة.

س: ماذا عن أكبر النتائج بين الفريقين؟

ج: 5_النتيجه الاكبر فى تاريخ اللقاءات التى جمعت بينهم والتى جمعت بينهم فى كأس مصر وفاز فيها الأهلى بنتيجة 13 / 0 عام 2015 عندما اشرك الجونة لاعيبيه الشباب بدلا من الانسحاب من المباراة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية وبعد تسريح القوام الاساسي.