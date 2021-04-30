شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التعادل عنوان المواجهة الأخيرة بين الأهلى وصن دوانز فى دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري الابطال الافريقى المقامة حالياً بمقر الاتحاد الافريقى الكاف بالقاهرة عن وقوع الاهلى في مواجهة صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، والذى تعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى فى إياب دور الثمانية، والتى انتهت بالتعادل 1 / 1 فى جنوب أفريقيا، ليتأهل الأهلى بفضل ثنائية على معلول فى مباراة الذهاب فى القاهرة.

ونجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية، وهى سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية)، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة)، الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).

وحدد الاتحاد الإفريقي موعد مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر، بينما ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو،أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.