شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح إقامة مباراتىّ الأهلى مع دجلة وسيراميكا يومىّ 11 و 14 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الموافقة على طلب النادى الأهلي بإقامة مباراتيه مع وادي دجلة وسيراميكا ، بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى ، على أن تقام المباراتين خلا أحد أيام 8 أو 11 و 14 يوليو المقبلين لحل أزمة ضغط مباريات الفريق الأحمر.
وتتواصل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا مع مسؤولى ناديى دجلة وسيراميكا للحصول على موافقتهما لخوض المباراتين فى المواعيد الجديدة بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، قبل حسم الموقف النهائى.
ووفقا لجدول الدورى يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22 يوم 18 مايو قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الاسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.
وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.
على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.
واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة ااتحاد الكرة لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.
وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.