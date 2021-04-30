شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح إقامة مباراتىّ الأهلى مع دجلة وسيراميكا يومىّ 11 و 14 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الموافقة على طلب النادى الأهلي بإقامة مباراتيه مع وادي دجلة وسيراميكا ، بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى ، على أن تقام المباراتين خلا أحد أيام 8 أو 11 و 14 يوليو المقبلين لحل أزمة ضغط مباريات الفريق الأحمر.

وتتواصل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا مع مسؤولى ناديى دجلة وسيراميكا للحصول على موافقتهما لخوض المباراتين فى المواعيد الجديدة بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، قبل حسم الموقف النهائى.

ووفقا لجدول الدورى يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22 يوم 18 مايو قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الاسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.

وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو. على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا. واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة ااتحاد الكرة لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.