شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام بيراميدز فى الكونفدرالية ..نتائج الفرق المصرية أمام أنيمبا النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره انيمبا النيجيرى ، مواجهتين المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية ، حيث أوقعت القرعة التى أٌقيمت اليوم الفريق السماوى مع نظيره النيجيرى فى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية .

وقبل مباراة بيراميدز وأنيمبا، نرصد فى السطور التالية تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع انيمبا النيجيرى فى مختلف البطولات..

التقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا ، حققت الفوز فى 8 ، و الخسارة فى 3 ، و التعادل فى مباراة واحدة

الزمالك

ألتقى الزمالك مع انيمبا النيجيرى مرتان ، فى دورى ابطال افريقيا نسخة 2015 م، بالجولة الأولى لدور المجموعات، وحقق الفريق الأبيض الفوزعلى المنافس على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد سجله باسم مرسى،كما تكرر السيناريو مرة أخرى فى المباراة التى أقيمت 15 أغسطس من نفس العام بهدف باسم مرسى أيضا .

الاهلى

في 2005 ألتقى الاهلى مع نادي إنيمبا فى دورى الابطال ، وكان اللقاء في دوري المجموعات وفي نيجيريا ، حقق الأهلي الفوز بهدف لعماد متعب، وفي العودة فاز الأهلي 2/1 ، كما التقى الفريقان عام 2008 ، بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل سلبيا ، و العودة فاز الاحمر بهدف .

الاسماعيلى

دوري أبطال إفريقيا عام 2003 ، 4 مواجهات جمعت الإسماعيلي وانيمبا، فالتقى الفريقان مواجهتين في دور المجموعات، ومباراتين في نهائي البطولة ، فاز الدراويش فى مواجهتين 6\1 ، و 1\0 ، و فاز انيمبا 4\2 ، و 2\0 .

سموحة

انتهت المباراة التى جمعت سموحة مع أنيمبا النيجيري بفوز الاخير 1- صفر، في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا عام 2015 ، فى لقاء العودة تغلب الفريق السكندرى بهدفين دون رد ، ونجح فى التأهل لأول مرة لدور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.