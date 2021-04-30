تاريخ مواجهات الأهلي مع صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر اليوم الجمعة في مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وصعد الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال رفقة سيمبا التنزاني من المجموعة الأولى.

وكان الأهلي حامل اللقب تواجه مع صنداونز في ربع نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية، ونجح في تخطيه وواصل مشوار حصد اللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويمتلك الأهلي أفضلية تاريخية في مواجهاته أمام صنداونز، حيث التقى مع بطل إفريقيا 2016 في ثماني مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا، ليحقق الفوز في أربع مباريات مقابل ثلاثة تعادلات فيما تبقى هزيمة وحيدة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي بفريق صن داونز:

- سجل لاعبو الأهلي في شباك صنداونز 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه تسعة أهداف، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى صنداونز، فيما كان ليبوهانج مابوي، لاعب الفريق الجنوب إفريقي، صاحب آخر الأهداف بالخطأ في مرماه.

- خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وصنداونز برصيد ثلاثة أهداف، بعدما سجل هاتريك في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2001.

- المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في جنوب إفريقيا في ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2001، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وكان سيد عبدالحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو "هاتريك".

- التقى الفريقان مجددًا في نسخة البطولة عام 2007، وتحديدًا في الدور ثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كل من: محمد بركات، وأمادو فلافيو، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق شادي محمد، ومحمد أبوتريكة.

- النسخة قبل الماضية من دوري الأبطال شهدت مواجهة الفريقين لحساب الدور ربع النهائي، انتهت مباراة الذهاب بفوزٍ لصن داونز، هو الأول له على حساب الأهلي بنتيجة 5-0، وعاد الأهلي في الإياب بتحقيق الفوز بهدف دون رد، وهو الفوز الذي لم يكن كافيًا لمرور الأهلي إلى نصف النهائي.

- التقى الفريقان مجددًا في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، في إطار الدور ربع النهائي، حقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، سجلهما علي معلول في مواجهة الذهاب، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة اللقاء الأخير في شهر مارس الماضي، ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي متفوقا بنتيجة (3-1) في المجموع.