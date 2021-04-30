بالمواعيد.. تعرف على طريق الأهلي إلى نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي حامل لقب المسابقة في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وإذا تمكن بطل إفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي لقاء العودة على أرضه حال تأهله لنصف النهائي، حيث سيقام ذهاب نصف النهائي في الجزائر أو تونس.

ويقام لقاء الذهاب في نصف النهائي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يونيو، على أن تكون العودة أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل من مباراة واحدة.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

2- مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي.

3- شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي.

4- كايزر شيفس الجنوب إفريقي ضد سيمبا التنزاني.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- الفائز من ربع النهائي الثاني (مولودية الجزائر والوداد) ضد الفائز من ربع النهائي الرابع (كايزر شيفس وسيمبا).

- الفائز من ربع النهائي الثالث (شباب بلوزداد الجزائري والترجي) ضد الفائز من ربع النهائي الأول (الأهلي وصنداونز).