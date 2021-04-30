مدرب أستون فيلا يكشف مدة غياب تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إن متوسط فترة غياب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هي إلى 9 أشهر، مضيفًا أنه لا يحب الحديث عن إطار زمني للعودة من الإصابات.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة خلال مباراة ليفربول مطلع أبريل الجاري ضمن مباريات البريميرليج ليتم تشخيصها على أنها قطع في الرباط الصليبي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد زعمت أن تريزيجيه قد يغيب لمدة عام كامل وهو ما نفاه مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي يوم الخميس.

ومن جانبه قال سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا من خلال تصريحات نشرها حساب النادي على تويتر: "تريزيجيه تعرض لإصابة كبيرة عادة ما تأخذ 9 اشهر من أجل العودة."

وأضاف: "عادة لا أحب الحديث عن إطار زمني للعودة من الإصابات لكن هذا هو متوسط الوقت، البعض يعود مبكرًا والبعض الآخر يتأخر."