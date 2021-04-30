"ضغوط غير مسبوقة".. الأهلي يوجه طلبا لاتحاد الكرة في خطاب رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم، ترحيل مباراتي الفريق مع وادي دجلة بالجولة 22 من دوري we المصري، وسيراميكا كليوباترا بالجولة 23 إلى فترة توقف البطولة بسبب أولمبياد طوكيو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم الخميس جدول المباريات المتبقية من بطولة الدوري مشددًا على عدم إمكانية تأجيل أي مواجهة.

لكن اتحاد الكرة أكد أنه سيكون هناك فرصة لتأجيل المباريات لتقام في فترة التوقف بسبب أولمبياد طوكيو بشرط أن تقام هذه المباريات بدون العناصر الدولية الأولمبية.

ومن جانبه خاطب الأهلي اتحاد الكرة من أجل ترحيل مباراتي دجلة وسيراميكا على أن يؤدي الفريق هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.

وشدد النادي الأهلي في بيان عبر موقعة الرسمي أن هذه الخطوة جاءت عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال إفريقيا.

وأكد الأهلي أنه يثق في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي خاصة أن الفريق تحمل فوق طاقته بحسب نص البيان الصادر من فريق القلعة الحمراء.