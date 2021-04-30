بيراميدز يصطدم بأنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية فريق بيراميدز في مواجهة أنيمبا في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة خلف الرجاء المغربي صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة.

وإذا تمكن بيراميدز من عبور الدور ربع النهائي من الكونفدرالية فإنه سيكون على موعد مع الفائز من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والرجاء المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وسيقام ذهاب نصف النهائي في القاهرة أو نيجيريا على أن تكون مباراة العودة لنفس الدور في جنوب أفريقيا أو المغرب.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب في نصف النهائي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يونيو على أن تكون العودة أحد أيام 25 أو 26 أو 27 يونيو، وسيكون نهائي البطولة يوم 10 يوليو.

وكان بيراميدز قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة قبل أن يخسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

1- الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

2- أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي ضد الرجاء المغربي.

3- بيراميدز ضد إنييمبا النيجيري.

4- القطن الكاميروني جراف دي داكار السنغالي.