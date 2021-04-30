قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يصطدم بصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي حامل لقب المسابقة في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وتأهلت ثمانية أندية إلى ربع النهائي وهي: سيمبا التنزاني، صنداونز الجنوب إفريقي، الوداد المغربي والترجي التونسي "أوائل مجموعات"، الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر شيفس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر "أصحاب المركز الثاني".

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وإذا تمكن بطل إفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

2- مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي.

3- شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي.

4- كايزر شيفس الجنوب إفريقي ضد سيمبا التنزاني.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- الفائز من ربع النهائي الثاني (مولودية الجزائر والوداد) ضد الفائز من ربع النهائي الرابع (كايزر شيفس وسيمبا).

- الفائز من ربع النهائي الثالث (شباب بلوزداد الجزائري والترجي) ضد الفائز من ربع النهائي الأول (الأهلي وصنداونز).

ومن المقرر أن يلعب الفريق المذكور أولا مباراة ذهاب الدور نصف النهائي في ملعبه، على أن يخوض لقاء الإياب والحسم خارج ملعبه.

وفي سياق آخر، أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن اصطدام بيراميدز بفريق إنييمبا النيجيري، مع لقاء عربي يجمع بين الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وجاءت مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

1- الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

2- أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي ضد الرجاء المغربي.

3- بيراميدز ضد إنييمبا النيجيري.

4- القطن الكاميروني جراف دي داكار السنغالي.

ويلعب بيراميدز المباراة الأولى ضد إنييمبا في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته في نيجيريا.

مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية:

- الفائز من ربع النهائي الثالث (بيراميدز وإنييمبا) ضد الفائز من ربع النهائي الثاني (أورلاندو والرجاء).

- الفائز من ربع النهائي الرابع (القطن وجراف دي داكار) ضد الفائز من ربع النهائي الأول (الصفاقسي وشبيبة القبائل).

ومن المقرر أن يلعب الفريق المذكور أولا مباراة ذهاب الدور نصف النهائي في ملعبه، على أن يخوض لقاء الإياب والحسم خارج ملعبه.

وكان بيراميدز قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة قبل أن يخسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي.