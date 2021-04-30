نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021..الأهلي يتجنب الوداد

تجنب الأهلي المصري مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، إذا ما تمكن من تجاوز الدور ربع النهائي أمام صن داونز.

لكن طريق الاهلي لن يكون مفروشًا بالورود نحو النهائي، فإذا تجاوز عقبة صن داونز سيجد نفسه أمام ديربي عربي بمواجهة الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري.

ووضع فريق سيمبا التنزاني مع أسهل خصم من خصوم الدور ريع النهائي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم “كايزر تشيفز” بفضل احتلاله لصدارة المجموعة الاولى على حساب الاهلي المصري.

وسيضطر الأهلي لمواجهة صن داونز للعام الثالث على التوالي في الدور ربع النهائي، حيث واجهه في 2019 وخسر أمامه بنتيجة صادمة قوامها خمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والاياب، إلا أن المارد الأحمر رد اعتباره بالفوز في ربع نهائي نسخة 2020 بنتيجة 1/3 في مجموع الذهاب والاياب.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في نصف النهائي. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز بين شباب بلوزداد والترجي.

الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد سيواجه الفائز من مباراة كايزر تشيفز وسيمبا. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز مولودية الجزائر والوداد