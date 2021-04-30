قرعة دوري ابطال افريقيا 2021 تكرر مواجهة الاهلي وصن داونز، وتصفي أندية شمال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 التي سحبت بعد ظهر اليوم في القاهرة، عن تكرار مواجهة البطل القياسي للمسابقة، الأهلي المصري، لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للعام الثالث على التوالي.

وشهدت القرعة تصفية لأندية شمال أفريقيا بوضع الترجي الرياضي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي بجاره مولودية الجزائر.

وتواصل الحظ السعيد لفريق سيمبا التنزاني هذا الموسم بمواجهة فريق غير مرشح لنيل اللقب “كايزر تشيفز الجنوب أفريقي” الذي تأهل بصعوبة من مجموعة الوداد وحوريا كوناكري وبيترو أتلتيكو.

والتالي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كايزر تشيفز ضد سيمبا

شباب بلوزداد ضد الترجي

مولودية الجزائر ضد الوداد

الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز