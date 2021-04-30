يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، والتي ستقام في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، كل من الوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في صدارة المجموعات.

فيما تأهل كل من حامل اللقب الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ومواطنه مولودية الجزائر وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الوصافة.

وستجرى القرعة بدون حضور مندوبي الأندية ووسائل الإعلام، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتنقل قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة، ستذاع على الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع “يوتيوب”.

وتنطلق مراسم إجراء القرعة في تمام الساعة الرثالثة عصرًا بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش.

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

كايزر تشيفز VS سيمبا.

شباب بلوزداد VS الترجي.

مولودية الجزائر VS الوداد.

الأهلي VS ماميلودي صن داونز

قرعة نصف النهائي

الفائز بين مباراة شباب بلوزداد والترجي سيواجه الفائز بين الأهلي وماميلودي صن داونز في نصف النهائي. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز بين شباب بلوزداد والترجي.

الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد سيواجه الفائز بين كايزر تشيفز وسيمبا. مباراة الذهاب ستكون على أرض الفائز مولودية الجزائر والوداد