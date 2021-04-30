شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجري تعديلات على تشكيل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات المقبلة.

جاء ذلك بسبب تراجع مستوى عدد من اللاعبين على رأسهم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الذي لم يثبت فرصته خلال المباريات التي شارك فيها، بجانب عبدالله جمعة الذي ظهر بمستوى متراجع خلال مباراة المقاولون العرب، إلى جانب الاستعانة بسيف الجزيري في المباريات المقبلة.