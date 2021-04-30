شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقلاب موسيمانى عليه.. والتر بواليا مهدد بالطرد من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الغموض حول مستقبل والتر بواليا مع الأهلى بعد انقلاب بيتسو موسيمانى المدير الفنى على لاعبه فجأة وخروجه من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالى بعدما كان يلقب بالمحترف المدلل نظرا لكثرة حصوله على الفرصة منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وألمح مصدر داخل النادى أن خروج بواليا من حسابات المدير الفنى يرجع لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وعدم اقتناصه للفرص التي منحها له الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، منذ الانتقال لصفوف الفريق الأحمر قادما من الجونة في يناير الماضي، كما أن ضعف الدور الخططي والتكتيكي الذي يخدم خطة لعب المدير الفني، بجانب غياب التهديف، ساهما بقوة في خروج بواليا من الحسابات في الوقت الذي يتألق فيه محمد شريف على المستوى التهديفي، إلى جانب وجود البديلين مروان محسن وصلاح محسن.

وشارك بواليا منذ الانتقال للأهلي هذا الموسم في 16 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وهو ما أحرج مدرب الأهلى بشدة بسبب تمسكة باشراك اللاعب على حساب باقى المهاجمين وبعدما زادت حدة الغضب قام موسيمانى باستبعادة بواليا من حساباتة خاصة في المستوى العالى الذي يقدمه محمد شريف مهاجم الاهلى خلال المباريات الرسمية.