شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر كارتيرون من التنازل عن صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، تحذير إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بالحرص على عدم الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز عقب التعادل أمس أمام المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في مسابقة الدوري الممتاز.

وطلبت اللجنة من المدير الفني إعادة النظر في أداء بعض اللاعبين بعدما تسببوا خلال الفترة الأخيرة في إهدار نقاط سهلة في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري الممتاز وملاحقة منافسه التقليدي الأهلي له خلال الفترة الأخيرة.