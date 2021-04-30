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كارتيرون يحمل جنش ودفاع الزمالك مسؤولية التعادل أمام المقاولون العرب

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك مسؤولية التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس في الدوري الممتاز إلى المدافعين محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى بسبب ظهورهما بمستوى متواضع خلال اللقاء وعدم التمركز السليم في الكرات الثابتة.

فضلا عن الخطأ الذي وقع فيه محمود جنش في الهدف الثاني بعد فشله في إمساك الضربة الركنية التي سجل منها المقاولون العرب الهدف الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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