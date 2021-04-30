شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المقاولون العرب فى بطولة الجمهورية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفه المقاولون العرب، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي2003» مباراة المقاولون العرب اليوم؛ بهدف تحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه، والاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الجمهورية، خاصة أنه يحتل وصافة الترتيب.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرتين، حيث تعادل مع وادي دجلة ١ - ١، وفاز على سموحة ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبياً، وفاز على المقاولون العرب ٢ - ١، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١ - صفر، وخسر من إنبي صفر - ١، وفاز على طلائع الجيش ٥ - ١، وعلى وادي دجلة ٤ - ١، وخسر من سموحة ١ - ٢، وفاز على بيراميدز ٣ - ١، مسجلاً ٢٠ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2003» كلا من شريف عبد الفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.