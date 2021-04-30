شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المدعوين للمشاركة فى وضع حجر الأساس لـ«استاد الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد النادي الأهلي حدثًا تاريخيًّا في الواحدة ظهر غد السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

وكان مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد السبت المقبل موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.