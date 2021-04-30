شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب أداء مباراتي دجلة وسيراميكا خلال الأولمبياد بدون لاعبيه الأولمبيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الأهلي مع كلٍ من وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.

جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.

وأكدت إدارة النادي على ثقتها في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الأهلي تحمّل فوق طاقته، وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.