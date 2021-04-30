شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونخ يُكذب الأرقام المتداولة عن قيمة التعاقد مع ناجلسمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن القيمة المالية الهائلة، التي رددت تقارير عدة أن بايرن دفعها للتعاقد مع المدرب جوليان ناجلسمان من لايبزيج الألماني، ليست صحيحة.

وقال هاينر في مقابلة نشرتها صحيفة «أبيندتسايتونج»، الجمعة: «لا تصدقوا كل الأرقام المتداولة، كان علينا التوصل لاتفاق مع لايبزيج لأن جوليان ناجلسمان لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق».

وكانت التقارير أشارت إلى أن المقابل المالي الذي دفع بايرن إلى لايبزج للحصول على خدمات ناجلسمان تراوح بين 15 مليون يورو، و30 مليون يورو، وهو ما يجعل ناجلسمان أغلى مدرب في تاريخ الدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال هاينر: «بايرن من أفضل الفرق في أوروبا، ويحتاج لمدرب بارز، حققنا هذا من خلال التعاقد مع جوليان ناجلسمان».