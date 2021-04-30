شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. قذيفة أحمد الندرى تنقذ غزل المحلة من الهزيمة أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف أحمد الندرى لاعب غزل المحلة في شباك شريف إكرامى حارس نادى بيراميدز في الوقت القاتل، ليخطف نقطة مهمة للفلاحين أمام الفريق السماوى.

واقتنص غزل المحلة نقطة من ضيفه بيراميدز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح غزل المحلة التسجيل بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى في الدقيقة 25 ثم تعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هدف التقدم للفريق السماوى دييجو فورلان في الدقيقة 66.

وحاول فريق غزل المحلة تسجيل التعادل وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى بيراميدز مع تألق شريف إكرامى، إلا أن أحمد الندرى نجح في هز شباك الفريق السماوى في الدقيقة "90 + 4".