شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستكشف أسلوب ضياء السيد في مباراة سيراميكا والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مباراة سيراميكا والبنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم بالدوري، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وسيراميكا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، حيث يقود ضياء السيد فريق سيراميكا في مباراة اليوم لأول مرة خلفاً لهيثم شعبان الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون لاستكشاف أسلوب ضياء السيد لتحديد نقاط القوة والضعف في سيراميكا قبل اللقاء المرتقب، أملاً في استغلالها لمواصلة النتائج الجيدة بعد التعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وأوضح عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك "اعتمدنا على السرعة فى طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثانى الذى سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".