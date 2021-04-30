شكرا لقرائتكم خبر عن طريق بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية..صدام مرتقب مع الرجاء أو ضحية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية عن وقوع بيراميدز في مواجهة قوية أمام أنيمبا النيجيرى خلال القرعة التي تقام في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، ويلعب بيراميدز المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته.

واستطاع بيراميدز في النسخة الماضية أن يتأهل للنهائي خلال الظهور الأول على المستوى الإفريقي لكنه خسر أمام نهضة بركان المغربي.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

1- الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري

2- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضد الرجاء المغربي

3- بيراميدز ضد انيمبا النيجيري

4- القطن الكاميروني ضد جراف دي كار السنغالي

في حالة تأهل بيراميدز إلى الدور النهائي للبطولة، سيكون عليه أولاً تخطي الفائز من مباراة الرجاء و أورلاندو بيراتس، في مباراة الدور نصف النهائي.

أما الشق الثاني في نصف نهائي البطولة فسيجمع الفائز من الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، مع الفائز من القطن الكاميروني وجراف دي كار السنغالي، على أن يكون المتأهل من الفرق الأربعة على موعد مع بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة في حالة وصوله إلى الدور النهائي.

ويعتبر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، تميمة حظ النادي الأهلي، حيث سبق للمارد الأحمر من قبل أن فاز عليه في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتوج باللقب الثامن في تاريخه، ففى عودة نهائى الأبطال 2013 بالقاهرة، توج الأهلى بلقب أبطال أفريقيا الثامن فى تاريخه، بفوزه بهدفين دون رد على أورلاندو بايرتس.

وتأهلت 8 فرق للدور نصف النهائي، هي فرق: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وإنيمبا النيجيري من المجموعة الأولي، وشبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني من المجموعة الثانية، وجراف دي داكار السنغالي والصفاقسي التونسي من المجموعة الثالثة، والرجاء المغربي وبيراميدز المصري من المجموعة الرابعة.

وكان فريق بيراميدز قد خسر المباراة النهائية في الموسم الماضي من الكونفدرالية، بهدف دون رد، أمام نهضة بركان المغربي، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

وتقام مباريات دور ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية للموسم الحالى بنظام المباراة الواحدة في ملعب محايد بنفس طريقة العام الماضي.

تعد بطولة الكونفدرالية البطولة الثانية الأكثر قوة ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأندية بعد بطولة دوري أبطال افريقيا، وفي كل عام تشهد عددًا من المباريات المثيرة بأدوارها النهائية على وجه التحديد بمشاركة أكبر فرق القارة السمراء في أغلب الأحيان.