شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على استبعاد مارسيلو والمحمدى وعودة مجدى فى مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على استبعاد الثنائى حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق وباهر المحمدى كابتن الفريق من مواجهة الانتاج الحربى لمنحهم مزيد من الوقت للتأهيل من الإصابة وتجهيزهم للمباريات المقبلة فى الدوري، بينما تأكدت جاهزية عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق لمباراة الإنتاج الحربى بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وظهوره بشكل متميز.

وعانى حسين السيد مارسيلو من إصابة مزق العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدورى وغاب على إثرها ثلاثة أسابيع عن الملاعب، فيما كان باهر المحمدى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

يدخل مساء اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال معسكرا مغلقا بالقاهرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام لحساب منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى، وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

التقى الفريقان فى 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 6 تعادل 1 خسر 1، له 19 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات. وعلى ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 20 لاعبًا: وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.