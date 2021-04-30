شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الكروي أحدث الإضافات المنتظرة في جهاز كارتيرون بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة النادي وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.

وبدأ المدرب الفرنسي في رسم ملامح احتياجاته في بعض المراكز في الموسم الجديد وتحديد المراكز التي تحتاج لدعم فني وكذلك تحديد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي سواء من المحليين أو الأجانب.

ويسعى كارتيرون لوجود منسق يكون دوره نقل طلباته لمجلس الإدارة وتوصيل وجهات نظره الخاصة بالأمور الفنية والإدارية.

ورفض كارتيرون في وقت سابق وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون، بعدما رفض أسامة نبيه، تولي هذا المنصب فور انضمامه للجهاز الفني ليكتفى الخواجة الفرنسى بالأفراد الموجودون فى جهازه الذى يضم أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود فى منصب المدرب، مع مدرب الأحمال ومساعده، ومدرب حراس المرمى.

وعلق كارتيرون على أزمته مع أسامة نبيه المدرب العام، وطلبه لجواز السفر الخاص به، قائلاً: "حصولى على جواز السفر لا يعني شيء لأننى طلبته للقيام بعمل إدارى، ولكن تسريب خبر كهذا يعني أنه لا توجد ثقة في بعض الأشخاص ويجب أن نعتمد على أنفسنا، ولا يجوز في ذلك التوقيت أن تخرج أخبار مثل هذه".

واستكمل حديثه: "هناك شخص داخل النادي يتحدث بالأكاذيب وعلاقته مع الإدارة علي خير مايرام وفي افضل حال، ولا افضل التعليق علي تعليقات في السوشيال ميديا ونركز أكثر فى عملنا".