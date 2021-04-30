شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب أداء مباراتي دجلة وسيراميكا خلال الأولمبياد بدون لاعبيه الاولمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.

واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة ااتحاد الكرة لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.