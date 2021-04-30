الأهلي يطلب أداء مباراتي دجلة وسيراميكا خلال الأولمبياد بدون لاعبيه الاولمبيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب أداء مباراتي دجلة وسيراميكا خلال الأولمبياد بدون لاعبيه الاولمبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.
على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.
واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة ااتحاد الكرة لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.