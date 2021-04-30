شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يواصل الدفع بـ"كوكا" في الجبهة اليسرى للأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بالصاعد أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الجونة الليلة بالدوري بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد خلال المباريات الماضية.

ويفتقد الأهلي ثلاثي الجبهة اليسرى في الفريق ، على معلول ومحمود وحيد وايمن أشرف للإصابة لذا إعتمد على اللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا.

ونال كوكا إشادة الجهاز الفني للفريق لذا يرغب في مواصلة الدفع به في مباراة الجونة بعدما شارك في أكثر من مباراة الفترة الماضية وأدى فيها بشكل جيد.

ويلتقي فريق الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لحسم الثلاث نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

واكتفى الأهلي بخوض مران وحيد قبل مواجهة الجونة، حيث فضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي، لإراحتهم خشية من تعرضهم للإرهاق بسبب ضغط المباريات الشديد وخوض مباراة كل 72 ساعة، لاسيما أنه مقدم على مواجهات صعبة سواء بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.