شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..موج وائل لاعبة اليد : بحب الهضبة و نفسى أكون إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " موج وائل "، لاعبة كرة اليد فى نادى الاولمبى ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة على صعيد الناشئين، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة اليد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة خاصة قراءة الروايات

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الكيك بكل انواعه



لاعبة اليد

من نجمك المفضل ؟

كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب



موج وائل

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

اعلامية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

على حسب الموقف ، لكن غالبا بمشى بسرعة وأتجاهل الموقف



موج وائل لاعبة الاولمبى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز ، بسيطة و رقيقة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال



اللاعبة خارج الصالات

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضى أو من المهتمين بالرياضة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لا طبعا ، مستحيل اسيب الرياضة