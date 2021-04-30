الامارات | لاعب سابق يحتفل بعيد ميلاده الـ 48.. وبعدها بيوم يفارق الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سابق يحتفل بعيد ميلاده الـ 48.. وبعدها بيوم يفارق الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي قائد منتخب الصين السابق لكرة القدم تشانغ إنوا إثر نوبة قلبية غداة احتفاله بعيد ميلاده الثامن والأربعين الأربعاء، بحسب ما أعلنت صحف محلية عدة اليوم الجمعة.

وبحسب الصحافة المحلية ومن بينها "غلوبل تايمز"، توفي إنوا الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال 2002، جراء أزمة قلبية عقب احتفاله بعيد ميلاده مع أصدقائه في 29 أبريل.

وقاد المدافع الدولي السابق منتخب بلاده في مونديال كوريا الجنوبية واليابان في مشاركته الوحيدة حتى الآن في نهائيات كأس العالم، وخاض 62 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.

وأمضى تشانغ معظم مسيرته الكروية الاحترافية بألوان داليان، نادي المدينة الواقعة في شمال - شرق الصين حيث ولد وترعرع، وقاده لإحراز لقب الدوري 7 مرات بين عامي 1994 و2003.

وبرغم عدم اكتسابه شهرة على الصعيد الدولي، يعتبر تشانغ أسطورة في بلاده. فوصفته وكالة أنباء الصين "شينخوا" بـ"أسطورة كرة القدم الصينية"، فيما أشادت "سوكر نيوز" بمزايا الراحل معتبرة أنه كان "مقاتلاً" داخل المستطيل الأخضر، لكنه هادئاً خارجه.

كما تصدرت وفاة تشانغ عناوين الصحف في مدينة غريمسبي، وهي بلدة صيادين تقع على الساحل الشمالي الشرقي لانكلترا، حيث أمضى جزءاً من موسم 2000-2001 مع نادي المدينة اثر انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وبات تشانغ الذي انتقل إلى غريمسبي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية لحل مشاكله الدفاعية، لاعباً محبوباً لدى جماهير النادي حيث شارك في 17 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، قبل أن يعود إلى الصين للتحضير لمونديال 2002.

ورزق تشانغ بولد في غريمسبي أطلق عليه اسم غاري.

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